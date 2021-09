Wasquehal Collège Albert Calmette Nord, Wasquehal S’émouvoir des découvertes de la planète Mars, encore inconnue, si proche et si lointaine de la Terre Collège Albert Calmette Wasquehal Catégories d’évènement: Nord

Collège Albert Calmette Collège Albert Calmette. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Quatre ateliers seront proposés à destination des élèves de CM2 du secteur. Les élèves de CM2 et de 6è travailleront en binômes et mettront en place des démarches scientifiques en lien avec la découverte des particularités de la planète Mars :

– en Technologie, ils étudieront les robots explorateurs envoyés sur Mars et leurs particularités ;

– en Physique-chimie, ils apprendront à lire les constellations, la place de Mars dans le Système solaire et dans l’Univers ;

– en Sciences de la Vie et de la Terre, ils chercheront à caractériser la vie sur cette planète, à utiliser leurs connaissances pour envisager la possibilité et les formes de vie sur Mars ;

-en Mathématiques, ils utiliseront des différentes échelles pour représenter les planètes du système solaire et les distances les séparant, ils représenteront les particularités de la planète Mars à l’aide d’outils informatiques ( représentation de la composition du sol martien, de l’atmosphère martienne).

Une conférence sera proposée le mercredi par un chercheur en astrophysique. Hauts-de-France>Nord

Collège Albert Calmette Rue Gaston Heurtematte 59290 Wasquehal 59290 organisateur : https://albert-calmette-wasquehal.enthdf.fr/ Collège Albert Calmette

