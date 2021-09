Sainte-Geneviève-des-Bois Coeur d'Essonne Agglomération Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Fête de la science : le sommeil Coeur d’Essonne Agglomération Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Essonne

Sainte-Geneviève-des-Bois

Fête de la science : le sommeil Coeur d’Essonne Agglomération, 29 octobre 2021, Sainte-Geneviève-des-Bois. Fête de la science 02 – 29 octobre

Coeur d’Essonne Agglomération Coeur d’Essonne Agglomération. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

mardi 05 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 10h00

jeudi 07 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

mardi 12 octobre – 10h00

mercredi 13 octobre – 10h00

jeudi 14 octobre – 10h00

vendredi 15 octobre – 10h00

samedi 16 octobre – 10h00

mardi 19 octobre – 10h00

mercredi 20 octobre – 10h00

jeudi 21 octobre – 10h00

vendredi 22 octobre – 10h00

samedi 23 octobre – 10h00

mardi 26 octobre – 10h00

mercredi 27 octobre – 10h00

jeudi 28 octobre – 10h00

vendredi 29 octobre – 10h00 Le sommeil, thématique choisie pour cette édition 2021, risque bien de vous faire tourner la tête.Au programme ? Expositions, conférences, tables rondes, ateliers : des rendez-vous pour plonger dans l’univers du sommeil et mieux l’appréhender. Profitez-en pour explorer, aux côtés de spécialistes, le monde du sommeil : le vôtre, celui des enfants et même des animaux.

Testez vos connaissances sur ce mécanisme important pour notre santé, faites le point sur ses perturbateurs éventuels et les insomnies.

Morphée est, selon certains théologiens antiques, le fils d’Hypnos (le Sommeil) et de Nyx (la Nuit) Île-de-France>Essonne

Coeur d’Essonne Agglomération 1 place Saint-Exupéry 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 organisateur : Coeur d’Essonne Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Autres Lieu Coeur d'Essonne Agglomération Adresse 1 place Saint-Exupéry 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Ville Sainte-Geneviève-des-Bois lieuville Coeur d'Essonne Agglomération Sainte-Geneviève-des-Bois