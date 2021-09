La Fresque du Climat x La Fresque des Nouveaux Récits à Coco Velten Coco Velten, 7 octobre 2021, Marseille.

Coco Velten La Fresque du Climat. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 18h00

Venez passer une soirée à Coco Velten pour y participer à un atelier : La Fresque du Climat ou La Fresque des Nouveaux Récits.

La Fresque du Climat est un atelier qui permet de sensibiliser de façon ludique et collaborative au dérèglement climatique. L’atelier permet à toutes et à tous de comprendre les enjeux, pour nous permettre d’agir et d’accepter les changements.



La Fresque des Nouveaux Récits est un atelier pédagogique qui aborde le fonctionnement du cerveau et le rôle crucial des nouveaux récits. Vous analyserez l’influence de l’information sur nos comportements et décisions, la subtilité des stimuli numériques ainsi que les astuces pour duper notre cerveau afin d’atteindre sobriété tout en gardant sourire et bonne humeur. A vos récits, prêts ? Partez !



Un temps d’échanges entre les participants de La Fresque du Climat et ceux de La Fresque des Nouveaux Récits sera prévu à la fin des ateliers pour que chacun reparte avec une expérience d’atelier et un retour et des informations de l’autre atelier.

Coco Velten 16 Rue Bernard du Bois 13001 Marseille 13001

