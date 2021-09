Marseille Coco Velten Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée Pint of Science Coco Velten Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée Pint of Science Coco Velten, 8 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 02 – 08 octobre

Coco Velten Pint of Science France. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 18h00

vendredi 08 octobre – 18h00 Première soirée : Enjeux climatiques sur Marseille avec la participation du GREC-SUD et de chercheurs en physique (ilôt de chaleur urbains)

Deuxième soirée : A définir, mais sûrement sur les enjeux environnementaux. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Coco Velten 16 Rue Bernard du Bois 13001 Marseille 13001 organisateur : https://pintofscience.fr/ Coco Velten

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Coco Velten Adresse 16 Rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Coco Velten Marseille