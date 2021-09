Marseille CNRS Délégation Provence et Corse Bouches-du-Rhône, Marseille Les visites insolites du CNRS – Cosmophonie : immersion sonore dans le rayonnement cosmique galactique CNRS Délégation Provence et Corse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

vendredi 08 octobre – 14h00 L’espace qui nous entoure est baigné de particules issues de phénomènes galactiques lointains que l’on appelle les « rayons cosmiques ». Ces rayons traversent notre corps chaque seconde sans que nous en ayons conscience.

Le Cosmophone permet de les détecter autour de nous et de les percevoir sous forme de sons. Et si l’Univers devenait le chef d’orchestre d’une composition musicale ?

Montez à bord du vaisseau galactique et plongez dans l’ambiance sonore des particules.

