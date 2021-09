En quête de sciences au CNRS CNRS Délégation Occitanie-Est, 9 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 07 – 09 octobre

CNRS Délégation Occitanie-Est CNRS DR 13. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00 à 16h30

Que se passe-t-il derrière les portes des laboratoires ?

À l’occasion de la Fête de la science, le CNRS ouvre les portes des laboratoires situés route de Mende à Montpellier. Biologistes, écologues, chimistes se mobilisent afin de présenter leurs recherches, leurs métiers et leurs instruments. Véritable moment d’échange et de partage, chaque visite sera singulière et pourra satisfaire les visiteurs les plus curieux comme les plus réservés. Au programme : discussion avec les chercheurs sur leur parcours, présentation de plateformes, visite des espaces de travail et de manipulation, etc.

Ils ouvrent leurs portes : le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, le Centre de recherche en biologie cellulaire de Montpellier, l’Institut de génétique moléculaire de Montpellier, l’Institut de recherche en infectiologie de Montpellier, le Pôle Balard Recherche.

Les jeudi 7 et vendredi 8 octobre sont ouverts uniquement aux scolaires à partir de la 3ème.

Inscription obligatoire voir les modalités : https://www.occitanie-est.cnrs.fr/fr/evenement/fete-de-la-science-2021



La journée du samedi 9 octobre est ouverte au grand public, retrouvez les modalités en cliquant sur le lien suivant : https://www.occitanie-est.cnrs.fr/fr/evenement/fete-de-la-science-2021

Inscriptions sur place à partir de 13h

Durée des visites 1h

Les premiers départs des visites se font à 13h30 et les derniers départs à 16h30

Occitanie>Hérault

CNRS Délégation Occitanie-Est 1919 route de Mende 34090 Montpellier 34090

CNRS Délégation Occitanie-Est