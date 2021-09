Grenoble CNRS Délégation Alpes Grenoble, Isère Les métiers de la recherche CNRS Délégation Alpes Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

CNRS Délégation Alpes CNRS Délégation Alpes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. La physique, l’informatique, la microscopie, la chimie, l’électronique, la mécanique ou encore la métallurgie, la cryogénie et même la communication : tous ces domaines d’activité sont représentés au sein de l’Institut Néel ou du Laboratoire national des champs magnétiques intenses.

En s’appuyant sur des expériences et manips’ de laboratoires, les chercheurs, ingénieurs et techniciens de ces laboratoires échangeront avec les élèves de seconde sur les spécificités de leurs métiers, les compétences associées et les interactions avec la recherche. Le partage de leur métier-passion permettra peut-être de susciter des vocations et de répondre aux questions que les jeunes se posent dans leur processus d’orientation. Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

