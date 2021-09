Au cœur de la physique CNRS Délégation Alpes, 8 octobre 2021, Grenoble.

Fête de la science 04 – 08 octobre

Champs magnétiques intenses, supraconductivité, électronique quantique et électronique moléculaire, magnétisme et spintronique (moléculaire), photonique, fluides quantiques, microscopies, instrumentations, synthèse, structure et propriétés de la matière, autant de thématiques de recherche étudiées au sein de l’Institut Néel et du Laboratoire national des champs magnétiques intenses. Grâce à une conférence interactive en visio, un scientifique présentera ses activités scientifiques dans l’une de ces thématiques et répondra aux questions des élèves afin de leur permettre de mieux appréhender ces sujets et cette science présente dans nos objets quotidiens.

Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

CNRS Délégation Alpes 25 Rue des Martyrs 38000 Grenoble 38000

