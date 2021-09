Le Coudray CM101 Eure-et-Loir, Le Coudray On recherche Harry Corouge… à Chartres ! CM101 Le Coudray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

On recherche Harry Corouge… à Chartres ! CM101, 10 octobre 2021, Le Coudray. Fête de la science 09 – 10 octobre

CM101 atelier scientifique du Collège Sainte Marie. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Les élèves de 6ème 1 ont poursuivi en 2020-2021 le travail engagé les années précédentes par les membres du club scientifique du collège Ste Marie (en raison de la crise Covid, le club ne pouvait être maintenu). Ils ont, aidés par Agathe Lang de l’URGC, découvert le haricot rouge de Chartres, l’importance de la biodiversité domestique et comment elle s’est créée. Ils ont expérimenté pour comprendre comment il germe et donne des fruits et des graines. Ils se sont engagés à le multiplier durant l’été 2021 (il en reste très peu). Ils en ont dessiné les organes, aidés par un dessinateur naturaliste. Ce projet a été présenté au concours CGénial et a gagné la finale académique. Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

