Le Coudray CM 101 Eure-et-Loir, Le Coudray Le véhicule solaire CM 101 Le Coudray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Le Coudray

Le véhicule solaire CM 101, 10 octobre 2021, Le Coudray. Fête de la science 08 – 10 octobre

CM 101 Stéphane CLAVIER. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Huile de coude ou de genoux, essence, énergie solaire, pour faire avancer un véhicule il existe différentes alternatives. Les élèves du collèges Victor Hugo vous présenteront leurs solutions qui roulent !!! Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

CM 101 36 Rue des Bellangères 28630 organisateur : CM 101

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Le Coudray Autres Lieu CM 101 Adresse 36 Rue des Bellangères Ville Le Coudray lieuville CM 101 Le Coudray