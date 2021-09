Le Coudray CM 101 Eure-et-Loir, Le Coudray LE SDIS 28 VOUS ENFLAMME CM 101 Le Coudray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Le Coudray

LE SDIS 28 VOUS ENFLAMME CM 101, 10 octobre 2021, Le Coudray. Fête de la science 08 – 10 octobre

CM 101 SDIS 28. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Ateliers pratiques : extinction de feu de friteuse, explosion de poussières, fuite de gaz, explosion de bouteilles de gaz et aérosols, les risques liés aux vapeurs de produits inflammables, l’intérêt des détecteurs de fumées, que faire en cas de feu d’appartement, les mauvais gestes à éviter, utilisation pratique d’une lance à incendie. Les risques électriques et chimiques, démonstrations des dangers de l’électricité, visualiser les dangers liés à l’utilisation de produits acides. Découvrir comment s’engager comme sapeur-pompier volontaire. Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

CM 101 36 Rue des Bellangères 28630 organisateur : https://www.sdis28.fr/ CM 101

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Le Coudray Autres Lieu CM 101 Adresse 36 Rue des Bellangères Ville Le Coudray lieuville CM 101 Le Coudray