Le plancton est un précieux indicateur de la santé des océans et des lacs et des changements environnementaux à l’oeuvre. En inventorier la vaste diversité d’espèces reste un défi important de nos jours, ainsi qu’en suivre les évolutions temporelles et spatiales. Partants pour aider les scientifiques à collecter des images de planctons pour un meilleur suivi ?

Cette visite est proposée dans le cadre des Visites insolites du CNRS.Répondez au quizz en ligne du 26 août 2021 au 20 septembre 12h pour tenter de décrocher votre place !Les 10 participants seront tirés au sort parmi les meilleures réponses au quizz.

Laboratoire du CNRS et de l’UGA, le LIPhy dédie ses recherches sur la physique aux interfaces d’autres disciplines, en particulier les sciences de la vie et les sciences de l’environnement, la mécanique ou les mathématiques appliquées. Laboratoire du CNRS, du CEA, de l’INRAe et de l’UGA, le LPCV étudie la dynamique aux échelles moléculaires et cellulaires du fonctionnement de la cellule photosynthétique (microalgue ou plante) soumise aux conditions fluctuantes du milieu.

