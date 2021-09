Le Mans CLUB ASTRONOMIE UNIVERSITÉ DU MANS Le Mans, Sarthe La révolution des exoplanètes CLUB ASTRONOMIE UNIVERSITÉ DU MANS Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

La révolution des exoplanètes CLUB ASTRONOMIE UNIVERSITÉ DU MANS, 4 octobre 2021, Le Mans.

CLUB ASTRONOMIE UNIVERSITÉ DU MANS Club d'Astronomie de l'Université du Man. Grand public.

lundi 04 octobre – 20h30 à 22h00 La première planète autour d’une étoile autre que le Soleil a été découverte en 1995 ; plus de 4000 autres exoplanètes ont été détectées depuis, avec des télescopes au sol et depuis l’espace. Ces résultats ont entraîné une véritable révolution en astrophysique. Ils ont notamment révélé la grande diversité des systèmes planétaires. Sur réservation

Lieu de la conférence : Bat ENSIM rue Aristote Am Pays de la Loire>Sarthe

