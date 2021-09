Viviers Clos Saint-Roch Ardèche, Viviers Viviers. Art et technique des jardins : les jardins du Clos Saint-Roch Clos Saint-Roch Viviers Catégories d’évènement: Ardèche

Viviers

Viviers. Art et technique des jardins : les jardins du Clos Saint-Roch Clos Saint-Roch, 3 octobre 2021, Viviers. Fête de la science 03 octobre

Clos Saint-Roch CICP – Centre International Construction et Patrimoine. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 15h00 L’ensemble est l’ancien couvent St Roch. Il est situé au point culminant de la ville et bordé par plusieurs monuments historiques dont la Cathédrale Saint-Vincent. La construction des différents bâtiments s’étale du XIIIème au XXème siècle. Il a été occupé par la congrégation des sœurs de Saint Roch pendant plusieurs décennies.

Rendez-vous place de la Plaine, derrière la Cathédrale. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Clos Saint-Roch 5 Place de la Plaine 07220 Viviers 07220 organisateur : http://www.cicp-viviers.com/fr/ Clos Saint-Roch

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Viviers Autres Lieu Clos Saint-Roch Adresse 5 Place de la Plaine 07220 Viviers Ville Viviers lieuville Clos Saint-Roch Viviers