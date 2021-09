Guer Cité scolaire Brocéliande Guer, Morbihan Sciences au lycée Cité scolaire Brocéliande Guer Catégories d’évènement: Guer

Sciences au lycée Cité scolaire Brocéliande, 12 octobre 2021, Guer. Fête de la science 12 octobre

Cité scolaire Brocéliande Lycée Brocéliande. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les écoliers participeront à deux ateliers :

– un atelier autour des couleurs en Physique avec les élèves de seconde

– un atelier autour du microscope avec les élèves de première. Bretagne>Morbihan

Cité scolaire Brocéliande rue de Broceliande 56380 Guer 56380 organisateur : Cité scolaire Brocéliande

