Café sciences & technos autour des IOT & leurs services à l’environnement Cité entrepreneuriale de Saintes, 5 octobre 2021, Saintes.

Fête de la science 05 octobre

Cité entrepreneuriale de Saintes Chrystelle MANUS. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 08h30 à 11h00

Il s’agit d’une rencontre professionnelle accessible à tout public autour des IOT (objets connectés) dédiés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Elle s’inscrit dans un cycle de café sciences & technos engagé en Octobre 2020 par un 1er café consacré aux services des IOT appliqués à la sécurité des entreprises le 13 Octobre 2020, puis un 2ème le 21 mai 2021 consacré aux services rendus par les IOT à la santé & au suivi des soins.

Ce 3ème café sera ainsi consacré aux IOT & à ses missions de préservation de l’environnement, de suivi scientifique et d’assistance à la protection.

Des acteurs de la Recherche dont le réseau régional BIOSENA, qui mobilise l’ensemble des forces régionales académiques, socio-économiques et sociétales concernées par la préservation de la biodiversité, le CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Électroniques) dont un des domaines de compétences est les systèmes embarqués et les IOT, et enfin la start up IBSYS, centre de solutions pour la préservation des abeilles et de leur environnement.

Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Cité entrepreneuriale de Saintes 18 boulevard Guillet-Maillet 17100

organisateur : Cité entrepreneuriale de Saintes