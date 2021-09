Paris Cité des sciences et de l'industrie Paris L’émotion de la découverte ! Guillaume Duprat raconte l’Univers à la Cité des Sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

dimanche 03 octobre – 14h00 Quel est l’âge de l’Univers ? Nous croyons tous connaître la réponse : 13,7 milliards d’années. Mais s’arrêter là serait se priver de l’essentiel…les subtilités de la physique relativiste et de la cosmologie moderne.



La BD “eurêka, l’émotion de la découverte” gratuit* à la librairie Arteum de la Cité des Sciences Île-de-France>Paris

Cité des sciences et de l’industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris 75019 organisateur : Cité des sciences et de l’industrie

