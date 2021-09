Paris Cité des sciences et de l'industrie Paris Le biomimétisme selon Serge Berthier à la Cité des Sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le biomimétisme selon Serge Berthier à la Cité des Sciences et de l'Industrie Cité des sciences et de l'industrie, 3 octobre 2021, Paris.

Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00 Réparer la Terre en s’inspirant des prouesses de la nature. Avec l’exemple de la bioluminescence, l’hydrophobie, et la propreté des ailes d’un papillon, il s’agit de comprendre les” couleurs qui n’existent pas” et qui permettent à nombre d’animaux de se reconnaître ou de se distinguer. Un apprentissage pour l’avenir.



Cité des sciences et de l'industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris

