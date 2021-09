Paris Cité des sciences et de l'industrie Paris Cité des sciences et de l’industrie – Fête de la science Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

dimanche 03 octobre – 10h00 Les 2 et 3 octobre, la Cité des sciences et de l’industrie participe à la 30e édition de la Fête de la science. Un évènement festif sur place. Durant ces deux jours, le programme fait la part belle aux expérimentations avec plus d’une trentaine d’activités proposées. Des scientifiques, des acteurs de la culture scientifique et technique, des chercheurs ont été convies à la fête pour permettre cette rencontre entre le grand public et la science autour d’une programmation multithématique (espace, environnement, physique, chimie, robotique, technique…). Des démonstrations, des médiations théâtralisées, des mini- conférences et des activités interactives proposés en plus de l’offre muséale en présentiel à la Cité et sur le site www.cite-science.fr Île-de-France>Paris

