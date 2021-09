Paris Cité des sciences et de l'industrie Paris La Cité fête la science Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Cité fête la science Cité des sciences et de l'industrie, 3 octobre 2021, Paris. Fête de la science 01 – 03 octobre

Cité des sciences et de l’industrie Universcience. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h30 à 18h00

dimanche 03 octobre – 09h30 à 19h00 La Cité des sciences et de l’industrie et Les Étincelles du Palais de la découverte participent à cet événement qui fête cette année trente ans de rencontres autour de la thématique nationale l’émotion de la découverte. Tout au long du week-end, organismes de recherche, associations de culture scientifique, entreprises et start-up viennent partager leurs savoirs avec le public, à travers des expériences et des animations ludiques et multithématiques. Avec des invités européens pour une Fête de la science multilingue. Île-de-France>Paris

Cité des sciences et de l'industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris

