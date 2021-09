Marseille Cité de l'Innovation et des Savoirs Bouches-du-Rhône, Marseille Atelier d’idéation/créativité “Qu’est-ce qu’innover?” Cité de l’Innovation et des Savoirs Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Atelier d’idéation/créativité “Qu’est-ce qu’innover?” Cité de l’Innovation et des Savoirs, 8 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 05 – 08 octobre

Cité de l’Innovation et des Savoirs Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. Le but de cet atelier est de sensibiliser au concept d’innovation dans sa globalité. Qu’est-ce que c’est finalement l’innovation ? Seront abordés les thèmes de la naissance de l’idée, du cycle de l’innovation, du réseau pour innover et surtout du partage via le transfert vers la société. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Cité de l’Innovation et des Savoirs 64 boulevard des Dames 13000 Marseille 13001 organisateur : https://cisam-innovation.com Cité de l’Innovation et des Savoirs

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de l'Innovation et des Savoirs Adresse 64 boulevard des Dames 13000 Marseille Ville Marseille lieuville Cité de l'Innovation et des Savoirs Marseille