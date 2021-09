Sciences et mer Cité de la Voile Eric Tabarly, 8 octobre 2021, Lorient.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Cité de la Voile Eric Tabarly Espace des sciences / Maison de la Mer. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Visite de bateaux remarquables : sur les pontons de la Cité de la Voile avec le festival des Aventuriers de la Mer (plus d’informations)

1/Le Biche est le dernier thonier dundee à voiles de l’Atlantique, un bateau de pêche construit à des centaines d’exemplaires jusqu’à la veille de la dernière guerre mondiale. Les amis du Biche propose des embarquements à l’année.

Vivante école du sens marin et de la cohésion d’équipage, le dundee Mutin contribue depuis 1968 à la formation maritime des élèves officiers de la Marine nationale.

2/La goélette d’expédition Why en acier a été conçue pour naviguer dans toutes les mers du monde, des tropiques aux régions polaires. Il est le support du programme d’exploration sous-marine Under the Pôle.



Ateliers : dans la Cité de la Voile Eric Tabarly (à partir du CE2)

1/ Atelier “La fresque océane”

Découverte des enjeux liés à l’Océan et de la manière d’agir pour le préserver à travers un jeu ludique et participatif. Les élèves construisent une vision systémique de l’Océan en plongeant dans plusieurs thématiques grâce à un jeu de cartes : écosystème, biodiversité marine, pêche, pollution, industries maritimes et dérèglement climatique. Ils font émerger les actions individuelles et collectives avec un focus sur les ODD l’ONU.

2/ Atelier “Innovations à bord !”

En plus de 30 ans de course au large, la vie à bord a fait sa révolution ! Cet atelier permet de prendre conscience du poids des innovations dans la performance à la voile. L’alimentation et la gestion de l’eau à bord avec le fonctionnement d’un dessalinisateur seront expliqués.

3/ Atelier “Adopt a float”

Alors que les capteurs océanographiques ne récoltent que des données de surface donc partielles, les “robots-profileurs” sont capables de plonger à 2000 mètres de profondeur à des rythmes définis par des protocoles scientifiques. Cet atelier explique le dispositif IMEV / Ifremer de sciences participatives “Adopt A float” et montre comment sont récoltées et traitées les données.

4/ Atelier “Un petit coup de bar ?”

Les animateurs du sous-marin Flore proposent aux élèves des expériences simples pour comprendre la problématique de la pression de l’eau sur l’Homme et le sous-marin.

5/ Atelier “Under the pole”

Présentation du Programme CAPSULE, programme expérimental de plongée, appliqué à l’étude du milieu sous-marin. Il s’inscrit dans une démarche permanente d’innovation visant à permettre à l’homme de séjourner durablement et efficacement en immersion, à des fins scientifiques et documentaires. Par Erwan Marivint, responsable science, partenariats et logistique et plongeur profond pour Under the pole.

6/ Atelier “La machine climatique”

Avec un médiateur de la Maison de la Mer, venez découvrir le rôle des océans dans la régulation du climat et prendre conscience des conséquences des changements climatiques sur l’écosystème marin et sur le littoral, grâce à des expériences simples.

7/ Atelier “Microbiomes”

En lien avec l’expédition en cours depuis décembre 2020 et jusqu’en septembre 2022, l’équipe de la Fondation Tara Océan propose de découvrir cette mission qui a pour objectif de mieux comprendre le peuple invisible de l’Océan.

8/ Atelier “Microscope low-tech” :

Montage d’un microscope low-tech et observations de plancton par le Fonds de dotation Explore de Concarneau.

9/Atelier “Dans la peau d’un manchot”

L’association Juste 2.0°C propose de se familiariser avec l’étude des populations de manchots telle qu’elle est menée par des scientifiques en Antarctique. Les participants apprendront à différencier les différentes espèces de manchots, découvrir les méthodes pour les observer et même à imiter leur comportement collectif !

Bretagne>Morbihan

Cité de la Voile Eric Tabarly rue Morillot 56100 Lorient 56100

organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Cité de la Voile Eric Tabarly