Bateaux remarquables / Festival Aventuriers de la mer (Lorient) Cité de la Voile Eric Tabarly, 8 octobre 2021, Lorient.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Cité de la Voile Eric Tabarly Le bruit du vent. Entrée libre En présentiel Scolaires.

En parallèle des ateliers “Sciences et mer”, 3 bateaux sont réservés à la visite des écoles le jeudi 7 et vendredi 8 octobre : le voilier-école Mutin, le dundee thonier Biche et la goélette d’exploration d’Under The Pole Why

o jeudi 7 & vendredi 8 octobre : la goélette d’exploration d’Under The Pole Why

en visite couplée aveco le jeudi 7 octobre : le dundee thonier Biche, bateau traditionnel de pêche de l’Île de Groix (1934)o le vendredi 8 octobre : le voilier-école Mutin (Marine nationale)

Intervenants :

La Fédération régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime Bretagne

Les équipages des bateaux

Descriptif : Ces ateliers permettent :

o de découvrir les différents modes de vies des communautés de marins : pêcheurs, explorateurs et marins de la Marine nationale

o de comparer les architectures navales

o de découvrir les vies des bateaux

o de découvrir leurs différents usages

o d’aborder la géographie

Biche est le dernier thonier dundee à voiles de l’Atlantique, un bateau de pêche construit à des centaines d’exemplaires jusqu’à la veille de la dernière guerre mondiale. on image reste associée à l’apogée de la pêche à la voile en Atlantique, des Sables d’Olonne et l’Ile d’Yeu à Etel, Groix, Concarneau ou Douarnenez…



Why est une goélette d’expédition en acier a été conçu en 1985 pour naviguer dans toutes les mers du monde, des tropiques aux régions polaires. Il est le support du programme d’exploration sous-marine Under the Pôle.

Le Mutin est la plus ancienne unité navigante de la Marine nationale, construit en 1926 aux Sables-d’Olonnen sur le modèle des thoniers à voile par les Chantiers Florimond-Guignardeau. De 1927 à 1964, il a servi à la formation des pilotes de la Flotte à Saint-Servan. Lors de la Seconde Guerre mondiale le Mutin opère clandestinement pour le compte du Special Operations Executive (SOE) britannique sur les côtes de la Manche , de l’Atlantique et même en Méditerranée. Depuis 1964, il est affecté à l’École navale, à la formation des officiers.

