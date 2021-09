Ronchin Circonscription Lille3-Ronchin Nord, Ronchin Fete de la science circonscription Ronchin Circonscription Lille3-Ronchin Ronchin Catégories d’évènement: Nord

Fete de la science circonscription Ronchin Circonscription Lille3-Ronchin, 8 octobre 2021, Ronchin. Fête de la science 07 – 08 octobre

Circonscription Lille3-Ronchin Inspection de l’éducation nationale – circonscription de Lille 3 Ronchin. Entrée libre En présentiel Scolaires. Permettre à des élèves de primaire de vivre des ateliers de sciences élaborés par des étudiants futurs Professeurs des écoles, et supervisés par leurs enseignants de Licence ainsi que les conseillers pédagogiques en charge du projet afin que les ateliers proposés entrent dans le cadre d’une mise en œuvre d’une démarche d’investigation. L’ambition du projet est de susciter un intérêt pour les sciences pour les élèves et éveiller des vocations Hauts-de-France>Nord

Circonscription Lille3-Ronchin Salle Courtay 59790 Ronchin

