Berre-l'Étang Cinéma municipal Ciné 89 Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône CinÉcolo Cinéma municipal Ciné 89 Berre-l'Étang Catégories d’évènement: Berre-l'Étang

Bouches-du-Rhône

CinÉcolo Cinéma municipal Ciné 89, 5 octobre 2021, Berre-l'Étang. Fête de la science 05 octobre

Cinéma municipal Ciné 89 Mairie de Berre l’Etang. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Projection du film documentaire Dans les bois

Exposition Les dernières forêts primaires de la Baltique, en Lithuanie

Une immersion totale au plus près de la vie sauvage Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Cinéma municipal Ciné 89 4 Cours Mirabeau 13130 Berre-l’Étang 13130 organisateur : Cinéma municipal Ciné 89

Détails Catégories d’évènement: Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Cinéma municipal Ciné 89 Adresse 4 Cours Mirabeau 13130 Berre-l'Étang Ville Berre-l'Étang lieuville Cinéma municipal Ciné 89 Berre-l'Étang