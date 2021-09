Berre-l'Étang Cinéma municipal Ciné 89 Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône CinÉcolo Cinéma municipal Ciné 89 Berre-l'Étang Catégories d’évènement: Berre-l'Étang

Bouches-du-Rhône

CinÉcolo Cinéma municipal Ciné 89, 1 octobre 2021, Berre-l'Étang. Fête de la science 01 octobre

Cinéma municipal Ciné 89 Mairie de Berre l’Etang. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Projection du film d’animation Bonjour le monde !

En présence du co réalisateur Éric Serre

Une balade très documentée au plus près d’une faune et d’une flore de papier et pourtant très réaliste pour s’initier à la découverte du vivant et au respect de la nature. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Cinéma municipal Ciné 89 4 Cours Mirabeau 13130 Berre-l’Étang 13130 organisateur : Cinéma municipal Ciné 89

