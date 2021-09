Luzy Cinéma Le Vox Luzy, Nièvre Soirée astronomie Cinéma Le Vox Luzy Catégories d’évènement: Luzy

Nièvre

Soirée astronomie Cinéma Le Vox, 8 octobre 2021, Luzy.

Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 20h00 à 23h30 Participez à une soirée dans les étoiles !

Au programme la projection du film “16 levers de soleil” qui retrace la première mission spaciale de Thomas Pesquet.

Cette projection sera suivie d’une brève présentation du projet “Ciel Etoilé” et se terminera par l’animation “observation du ciel” par l’Astro club bourbonnien.

Tarif unique projection : 5€

Animation club astronomie gratuite. Nombre de place limité.

Projet porté par la Mairie de Luzy et le Comité de Développement du territoire de Luzy

Cinéma Le Vox Rue des Remparts 58170

