Laragne-Montéglin Cinéma le Phénix Hautes-Alpes, Laragne-Montéglin Atelier conférence : les animaux dans les crises environnementale et climatique Cinéma le Phénix Laragne-Montéglin Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Laragne-Montéglin

Atelier conférence : les animaux dans les crises environnementale et climatique Cinéma le Phénix, 6 octobre 2021, Laragne-Montéglin. Fête de la science 06 octobre

Cinéma le Phénix Education Ethique Animale. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30 Cet atelier collaboratif, ludique, scientifiquement rigoureux permet de comprendre collectivement la complexité du dérèglement climatique et les enjeux liés à l’environnement et aux relations humains-animaux.

Il s’agit aussi d’un outil de réflexion et de recherche de pistes d’actions pour s’engager vers des voies résilientes. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Cinéma le Phénix 1 Rue de la Paix 05300 Laragne-Montéglin 05300 organisateur : http://educ-ethic-animal.org/ Cinéma le Phénix

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Laragne-Montéglin Autres Lieu Cinéma le Phénix Adresse 1 Rue de la Paix 05300 Laragne-Montéglin Ville Laragne-Montéglin lieuville Cinéma le Phénix Laragne-Montéglin