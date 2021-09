Château-Renault Cinéma Le Balzac Château-Renault, Indre-et-Loire Projection débat : Démocraties animales Cinéma Le Balzac Château-Renault Catégories d’évènement: Château-Renault

Projection débat : Démocraties animales Cinéma Le Balzac, 7 octobre 2021, Château-Renault.

INRAE Val de Loire.

jeudi 07 octobre – 20h30 Démocraties animales : le peuple gouverne

Durée 43 mn (2021)

Et si les Grecs n’avaient pas inventé la démocratie ?

Nombreux sont les animaux à vivre en groupe, mais au moment d’évoluer, qui oriente la direction ? Qui décrète où poser le nid ? Qui décide s’il faut continuer la chasse ou au contraire l’arrêter ? Tourné en Europe, au sein de réserves animalières, Démocraties animales présente les comportements d’espèces qui offrent à chaque individu la possibilité de s’exprimer pour le bien de leur communauté. La majorité est un gage de survie plus efficace que toutes les tyrannies. Des espèces composées de dizaines, centaines voire milliers d’individus prennent leurs décisions démocratiquement sans suivre un leader. Voyage à la rencontre des animaux européens chez lesquels les individus « votent » avant d’agir. Ce documentaire d’Emma Baus et Estelle Raffrin étudie la décision collective au sein d’espèces très démocratiques. Chez les bisons d’Europe, les cerfs élaphes, les abeilles, les chevaux de Przewalski ou les bancs de poissons, chaque membre vote pour orienter l’action, afin de décider des actions les plus nécessaires à leur survie comme se nourrir, se déplacer, boire ou choisir un lieu pour implanter leur nid. Avec la participation des scientifiques éthologues du centre INRAE Val de Loire : Odile Petit (intervenante dans le film à propos des chevaux de Przewalski), Elodie Chaillou et Raymond Nowak. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Cinéma Le Balzac 16 Place Aristide Briand 37110 Château-Renault

