Le rewilding ou la reconquête de la biodiversité Cinéma L’Atelier de Gramat, 8 octobre 2021, Gramat.

Fête de la science 06 – 08 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 20h30

jeudi 07 octobre – 20h30 à 23h00

jeudi 07 octobre – 17h00

vendredi 08 octobre – 09h30

Le rewilding est une approche qui vise à favoriser le retour de la vie sauvage et de ses processus naturels.

Du 20 septembre au 10 octobre : à la bibliothèque, exposition photos sur le rewilding; présentation de videos et d’objets issus de la recherche paléontologique et archéozoologique dans le Lot (entrée libre).

Le 6 Octobre à 20 H 30, Salle communal de Loubressac : Soirée paléontologie et archéozoologie: l’étude des os de mammifères tombés dans un gouffre sans intervention humaine sur plusieurs dizaines de milliers d’années permet d’avoir une idée de la composition de la faune sauvage a travers le temps

Le 7 octobre : visite guidée au parc animalier impliqué dans les programmes de reproduction et de réintroduction des grands mammifères européens (sur inscription) ; à 20h30, au cinéma l’Atelier, soirée avec film documentaire et débat en présence d’experts. À partir des retours d’expériences de plusieurs sites pilotes de rewilding en Europe, le débat portera sur la pertinence et la faisabilité de nouveaux projets en France (séance offerte).

Le 8 octobre, journée technique rewilding pour les professionnels et le public le plus passionné (sur réservation)

Programme complet sur : www.lot.fr

Occitanie>Lot

Cinéma L’Atelier de Gramat D807 46500 Gramat 46500

organisateur : Cinéma L’Atelier de Gramat