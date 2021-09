Le ré-ensauvagement de terres à parcours ou « rewilding ». Cinéma l’Atelier, 7 octobre 2021, Gramat.

Film documentaire « L’Europe à la reconquête de la biodiversité » et débat sur le “rewilding” en présence de Patrick Duncan (ancien du CNRS de Chizé, UMR7372) impliqué au niveau national (Groupe HOPE, voir http://www.arthen-tarpan.fr/les_grands_herbivores.html) et international.

Le “rewilding” est une approche à l’utilisation durable des terres à parcours qui vise à restaurer une nature libre, en lui laissant faire son travail. Une nature créatrice de richesses dans laquelle l’homme interviendrait de moins en moins, comme dans le Domaine de Knepp en Angleterre (autrefois pour la production céréalière, aujourd’hui pour l’élevage extensif et exceptionellement riche en biodiversité domestique et sauvage https://knepp.co.uk/home). Ou alors avec peu ou pas d’intervention à l’échelle de dizaines de milliers d’hectares (voir Rewilding Europe https://rewildingeurope.com/our-story/). A partir de retours d’expériences et de l’exemple de plusieurs sites pilotes de «rewilding» en Europe avec des approches contrastées, le débat portera sur la pertinence et la faisabilité de nouveaux projets en France.

