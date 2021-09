Annecy Cinéma La Turbine Annecy, Haute-Savoie Le boson de Higgs : après la joie de la découverte, quels progrès et quels projets ? Cinéma La Turbine Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Le boson de Higgs : après la joie de la découverte, quels progrès et quels projets ? Cinéma La Turbine, 5 octobre 2021, Annecy.

Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 19h00 Les horaires et le mode de réservation de cet événement seront précisés en Septembre.

La soirée débutera par la projection du film ‘Particle Fever’, en anglais sous-titré. Puis des intervenants du LAPP et du CERN dévoileront la façon dont la connaissance de cette particule a progressé d’année en année, et des projets d’avenir !

