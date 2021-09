Marseille Cinéma La Baleine Bouches-du-Rhône, Marseille Rencontres science et fiction (# 1) – Quand le documentaire emprunte à la fiction et sert à la recherche (projection-débat) Cinéma La Baleine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rencontres science et fiction (# 1) – Quand le documentaire emprunte à la fiction et sert à la recherche (projection-débat) Cinéma La Baleine, 7 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 07 octobre

Cinéma La Baleine Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 19h00 Le film Reprise d’Hervé Le Roux (3h12, 1997) propose des témoignages recueillis auprès d’« acteurs » du mouvement de mai 68 dans un dispositif inhabituel : en réaction à la projection d’images fortes, ayant la charge émotionnelle d’une fiction. Sa projection en présence de Richard Copans, le producteur du film, sera suivie d’un débat entre quatre chercheurs interrogeant l’usage qu’ils en font dans leur travail : pour caractériser le mouvement social et politique, pour réfléchir sur le type de parole favorisée par le dispositif d’entretien.

Projection-débat en présence du producteur du film, Richard Copans.

Discussion avec : Baptiste Giraud, politiste au LEST, spécialiste du mouvement syndical et Philippe Mioche, historien à TELEMMe, spécialiste des mondes industriels. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

