mercredi 06 octobre – 20h30 En présence du réalisateur Nicolas Lévy-Beff

La météorite, caillou extra-terrestre, nous aide à mieux comprendre la formation de la Terre. Leur recherche est donc essentielle pour la science.La chasse aux météorites est devenu un véritable sport qui ne cesse d’avoir des adhérents. En 2013, un service dévolu à cette recherche a été créé : le réseau FRIPON ! Actif dans toutes les régions de France, cet organisme forme des bénévoles à la quête de ce précieux graal.Venez découvrir ces passionnés, notamment le Planétarium du Roannais qui a participé au film, en présence du réalisateur Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

cinéma espace lenoir 12bis Rue Jean Puy 42300 Roanne

