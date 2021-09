Rétrofutur : comment voyait-on l’avenir dans les années 60 ? Cinéma Eden Studio, 1 octobre 2021, Briançon.

Fête de la science 01 octobre

Cinéma Eden Studio Communauté de Communes du Briançonnais. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h00

Voitures à propulsion nucléaire, steaks de pétrole, production d’eau douce à partir d’icebergs ou d’électricité grâce à l’énergie thermique des océans…

Les années 60 ont vu naître des projets prometteurs et (heureusement) quelques ratés !

Comment expliquer les spectaculaires échecs de technologies pleines d’espoir ?

C’est ce que vous propose de découvrir Nicolas Chevassus-au-Louis, auteur d’une dizaine de livres, dont Un Iceberg dans mon whisky (Le Seuil, 2016), qui raconte la manière dont on anticipa – presque toujours mal ! – le futur technologique depuis les années 1950.

Offrez-vous, grâce aux extraits des archives de l’INA, une plongée rétrofuturiste dans l’histoire des sciences et des techniques.



> avec Nicolas Chevassus-au-Louis, licencié en histoire et docteur en biologie, journaliste indépendant et collaborateur régulier de Mediapart.

Durée : 1h30

Tout public

Rdv au Cinéma Eden Studio, 35 rue Pasteur à Briançon

Informations et réservations : 06 27 84 26 49 – mjc.edenstudio@wanadoo.fr—

La rencontre sera suivie de la projection du film Fahrenheit 451 de François Truffaut (1966)Science fiction, Fantastique

Dans un pays indéfini, à une époque indéterminée, la lecture est rigoureusement interdite : elle empêcherait les gens d’être heureux. La brigade des pompiers a pour seule mission de traquer les gens qui possèdent des livres et de réduire ces objets en cendres. Guy Montag, pompier zélé et citoyen respectueux des institutions, fait la connaissance de Clarisse, une jeune institutrice qui le fait douter de sa fonction. Peu à peu, il est à son tour gagné par l’amour des livres.

Durée : 1h52Projection payante, tarifs habituels du cinéma

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Cinéma Eden Studio 35 rue Pasteur 05100

organisateur : http://www.ccbrianconnais.fr/ Cinéma Eden Studio