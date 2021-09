Hérouville-Saint-Clair Cideme Calvados, Hérouville-Saint-Clair Scientimix Cideme Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Scientimix Cideme, 8 octobre 2021, Hérouville-Saint-Clair. Fête de la science 04 – 08 octobre

Cideme Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Deux jeux vous sont proposés :

– Le “Qui est qui des sciences” pour reconnaître des personnalités scientifiques et échanger sur leurs parcours et leurs métiers

– Le “Chrono’métiers scientifiques” pour découvrir des métiers scientifiques Normandie>Calvados

Cideme 1 Place de l’Europe 14200 organisateur : https://parcours-metier.normandie.fr/orientation Cideme

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Cideme Adresse 1 Place de l'Europe Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Cideme Hérouville-Saint-Clair