vendredi 01 octobre – 09h00 L’an dernier a été présenté le projet Lab’Inserm saison 1, une série de plusieurs visites virtuelles de laboratoires Inserm partout en France, dont un à Lille.

Comme le projet a été plébiscité par le grand public, l’Inserm a décidé de le reconduire avec une saison 2 en vous proposant cette année une visite guidée d’un laboratoire de cancérologie (en cours d’acceptation de la part de la directrice du laboratoire) basé à Lille sur le site hospitalo universitaire, pour les petits et les grands. Hauts-de-France>Nord

