samedi 02 octobre – 13h00 Saurez-vous retrouver à quel organe correspondent ces images IRM ? Arriverez-vous à deviner quel fruit ou légume se cache derrière cette image IRM ? Des jeux d’identification interactifs qui plairont aussi bien aux plus petits qu’aux plus grands et qui vous permettront de vous familiariser avec les images IRM. Des chercheurs seront également présents pour répondre à vos questions et vous expliquer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette technique d’imagerie médicale ! Grand Est>Meurthe-et-Moselle

CHRU Brabois – Laboratoire IADI Bâtiment Recherche – Rue de Morvan 54511 VANDOEUVRE Cedex 01 – FRANCE

