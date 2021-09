LE JOUR DE LA NUIT Chemin de l’Eglise 33650 SAUCATS, 9 octobre 2021, Saucats.

Fête de la science 09 octobre

Chemin de l’Eglise 33650 SAUCATS ASTRONOMIE GIRONDE 33. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 21h30 à 23h59

Entrée libre et GRATUITE pour tout publicAu vu du contexte sanitaire, le respect des gestes barrières est toujours d’actualité.le port du masque sera obligatoireBien que contraignante, merci de respecter cette consigne. Cela nous permettra de continuer à organiser ce genre d’événements !

PROGRAMME – Observations de la Lune et de nombreux objets célestes (amas ouverts, amas globulaires, nébuleuses, galaxies, etc…)grâce à une pléiade d’instruments optiques tels que Jumelles, Lunettes et Télescopes, et des animateurs d’AG33 très motivés.- Un atelier tenu par un animateur de la Réserve Naturelle Géologique vous fera découvrir la faune nocturne et, en particulier les chauves-souris- Astrobiblio : Livres de sciences et d’astronomie + exposition d’astrophotographies- Et bien sûr, la buvette vous accueillera avec l’astrocafé et l’astrochocolat chaud

La commune de Saucats éteindra son éclairage public dans le centre bourg afin de participer et soutenir notre action de promotion de la nuit noire

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS : un repli sous tente est prévu avec présentation des instruments et diaporamas commentés par des amateurs éclairés.

organisateur : https://www.ag33.fr/ Chemin de l’Eglise 33650 SAUCATS