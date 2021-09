Châteauneuf-de-Gadagne Chateauneuf de Gadagne Châteauneuf-de-Gadagne, Vaucluse Journée départementale de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable en Vaucluse Chateauneuf de Gadagne Châteauneuf-de-Gadagne Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Gadagne

Chateauneuf de Gadagne ECO-Lab’ Environnement. Entrée libre En présentiel . Jardin d’Automne nous accueille pour une journée départementale consacrée à l’Education à l’Environnement et au Développement Durable.

Familles, Enseignants, animateurs, entreprises, collectivités, partenaires, grand public, venez rencontrer les acteurs et découvrir la richesse des approches pédagogiques sur les différentes thèmatiques environnementales.

Toute la journée, nous serons présent.e.s avec nos partenaires associatifs de l’EEDD pour vous proposer des animations nature, des ateliers artistiques récup’, des jeux scientifiques, des échanges débats. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Chateauneuf de Gadagne Avenue Voltaire Garcin 84470 organisateur : https://eco-lab.fr/ Chateauneuf de Gadagne

