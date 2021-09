Bourg-Saint-Andéol Château Pradelle Ardèche, Bourg-Saint-Andéol Fais ta science ! Château Pradelle Bourg-Saint-Andéol Catégories d’évènement: Ardèche

Communauté de communes DRAGA – Pôle petite enfance / enfance / jeunesse. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h30 à 12h00

samedi 02 octobre – 13h30 Après avoir percé les différentes caractéristiques de H²O en réalisant des tests sur la miscibilité, sur la flottabilité, ou mélanges air-eau, viens observer notre sol bien vivant grâce à l’association Bourgs en transition. Quelle est le rôle des petites bêtes vivant dans ce sol ? Comment poussent les plantes ? De quoi sont composés les sols ? Certains ont la propriété d’être filtrant, d’autres sont imperméables ! Comment avoir un sol fertile pour son potager (ou l’art du compostage) ?

Continus à tester ton oreille, et ton cerveau bien-sûr, en nous rejoignant dans la salle des illusions sonores.

Et avant de partir viens relever en famille des « défis pas sorcier » à la manière des grands jeux télévisuels. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Château Pradelle 18 Avenue Marc Pradelle 07700 Bourg-Saint-Andéol organisateur : https://www.ccdraga.fr

