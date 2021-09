Arbois Château Pécauld Arbois, Jura Docteur Anaël & Mister Corantin Château Pécauld Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Docteur Anaël & Mister Corantin Château Pécauld, 10 octobre 2021, Arbois. Fête de la science 10 octobre

Château Pécauld EPCC Terre de Louis Pasteur. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 14h30 à 15h20

dimanche 10 octobre – 16h30 à 17h20 Anael, un savant un peu fou, doit se rendre à une soirée costumée mais sa tenue très spéciale a disparu.

Va-t-il pouvoir la retrouver dans son laboratoire ?

Épaulé par Corantin, son lapin chimiste, Anael décide de recréer son costume avec l’aide des enfants en se servant de formules aussi scientifiques que loufoques. Bourgogne-Franche-Comté>Jura

Château Pécauld 3 Rue des Fossés 39600 Arbois 39600 organisateur : Château Pécauld

