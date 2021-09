Andillac Château-musée du Cayla Andillac, Tarn Les sens du Cayla Château-musée du Cayla Andillac Catégories d’évènement: Andillac

Tarn

Les sens du Cayla Château-musée du Cayla, 5 octobre 2021, Andillac. Fête de la science 04 – 05 octobre

Château-musée du Cayla Conservation des musées départementaux. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Pour les cycles 1 et 2 : Les médiateurs culturels du Château-musée du Cayla à Andillac vous proposent des ateliers sensoriels « le Cayla dans tous les sens » comprenant une visite du château, une balade dans le parc et un atelier d’art plastique autour de la notion de traces.



Pour les cycles 2 et 3 : Les médiateurs culturels du Château-musée du Cayla à Andillac vous proposent une visite du château sur le thème de la vie au XIXème siècle, une promenade sensorielle dans le parc, un atelier d’art plastique autour de la notion de traces et un petit loto littéraire suivi d’une mise en bouche poétique (écriture d’un texte à partir des mots trouvés lors du loto). Occitanie>Tarn

Château-musée du Cayla 81140 Andillac 81140 organisateur : http://musees-departementaux.tarn.fr/index.php?id=conservation-presentation Château-musée du Cayla

Détails Catégories d’évènement: Andillac, Tarn Autres Lieu Château-musée du Cayla Adresse 81140 Andillac Ville Andillac lieuville Château-musée du Cayla Andillac