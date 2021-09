Dis, les Pyrénées c’est haut comment ? Château fort -Musée pyrénéen, 7 octobre 2021, Lourdes.

Fête de la science 05 – 07 octobre

Château fort -Musée pyrénéen Château fort Musée pyrénéen. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 10h00

jeudi 07 octobre – 10h00

A la fin du 18e siècle, de nombreux hommes et femmes se sont intéressés aux Pyrénées. Scientifiques, sportifs, mathématiciens, artistes ou encore explorateurs sont allés découvrir cette chaîne de montagnes immense, et quelle découverte ! Des sommets plus hauts les uns que les autres, des glaciers gigantesques, une nature foisonnante, voilà ce qu’ils ont trouvé et ils en ont eu des fortes émotions. C’est comme ça que nait le pyrénéisme, la découverte et l’émotion.

Avec quatre atelier tu vas découvrir des objets scientifiques et même en construire un, tu vas découvrir le pyrénéisme, tu vas observer les montagnes et leur perspectives, tu vas apprendre des tas de choses sur les animaux et l’importance des préserver cette biodiversité.

Alors vient, on t’attend !

