Urbeis Chateau du Bilstein Bas-Rhin, Urbeis La ruine du Bilstein et son environnement minier Chateau du Bilstein Urbeis Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Urbeis

La ruine du Bilstein et son environnement minier Chateau du Bilstein, 3 octobre 2021, Urbeis. Fête de la science 02 – 03 octobre

Chateau du Bilstein association GRABE. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 La visite se décompose en deux temps sur deux sites voisins :

-la site du château-fort du Bilstein Lorrain avec présentation du château-fort médiéval en général (constructions, fonctions, habitats, occupations…) et plus précisément, les particularités architecturales de ce château du Bilstein, et son histoire jusqu’à son célèbre siège en 1477.

– la mine Théophile, en contrebas, particulièrement intéressante pour la longueur et la qualité de ses galeries. On y exploitait différents métaux, principalement de l’argent et l’antimoine.

Nous ne pourrons hélas pas y pénétrer pour des raisons de sécurité, mais nous apprendrons à nous servir d’un bas fourneau, permettant de transformer le minerai en métal. Grand Est>Bas-Rhin

Chateau du Bilstein Route des Cretes 67220 Urbeis 67220 organisateur : Chateau du Bilstein

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Urbeis Autres Lieu Chateau du Bilstein Adresse Route des Cretes 67220 Urbeis Ville Urbeis lieuville Chateau du Bilstein Urbeis