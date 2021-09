Sallanches Château des Rubins, Observatoire des Alpes Haute-Savoie, Sallanches Une montagne de recherches Château des Rubins, Observatoire des Alpes Sallanches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

samedi 09 octobre – 10h30 à 18h00 C’est la 4ème édition de la journée « Une Montagne de Recherches », un rendez-vous pour rencontrer les scientifiques et les naturalistes qui étudient la nature au sein des neuf Réserves naturelles de Haute-Savoie.

Au programme cette année:

nous vous parlons de nos dernières découvertes sur la biologie de petites et plus grosses bêtes, avec ou sans poil, grâce à des méthodes scientifiques quelque fois peu communes…

La nature, même au sein des réserves naturelles, n’est pas déconnectée de nos activités humaines. C’est tout l’enjeu de récentes études menées au sein des aires protégées. Des glaciers au fond des lacs, nous observons des changements dans les écosystèmes. Et parfois, chausser ses baskets ou ses skis dans les milieux naturels n’est pas sans conséquence.

Ateliers, conférences, jeux, expos, vous sont proposés dans le tout nouvel espace muséographique du Château des Rubins, Observatoire des Alpes, pour prendre connaissance de ces recherches scientifiques et mieux comprendre la nature qui nous entoure. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

