Pendule de Foucault Chateau d'eau, 10 octobre 2021, Chinon. Fête de la science 09 – 10 octobre

Chateau d’eau Astronomie en Chinonais. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Le pendule de Foucault est un dispositif destiné à mettre en évidence la rotation de la Terre.

L’expérience nécessite un pendule de grande hauteur. Ainsi, comme en 1996, Astronomie en Chinonais renouvelle l’opération.

L’expérience consiste à laisser balancer une masse pendue au plafond et à constater que le plan d’oscillation varie en direction, prouvant ainsi la rotation de la Terre comme Léon Foucault le fit publiquement la première fois, en 1851, au Panthéon. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Chateau d’eau Rue du Château d’Eau 37500 Chinon 37500 organisateur : Chateau d’eau

