Graine d'archéologue ! Château de Saumur, 9 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 05 septembre – 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 05 septembre – 15h00

samedi 09 octobre – 15h00 Graine d’archéologue est un atelier jeune public autour des objets de la préhistoire et de l’antiquité conservés dans les collections du Château Musée de Saumur. Les chercheurs en herbe vont passer de l’observation à l’étude grâce aux récits des découvertes archéologiques et aux défis ludiques et scientifiques qui accompagnent chaque objet. La mallette de l’archéologue mise à disposition de l’atelier, permet de mimer les gestes rigoureux d’un métier qui fait bien souvent rêver ! Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Château de Saumur Esplanade du Chateau 49400 Saumur 49400

