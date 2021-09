Gisors Château de Gisors Eure, Gisors Balade géologique à Gisors Château de Gisors Gisors Catégories d’évènement: Eure

dimanche 10 octobre – 10h00 à 12h30 La ville de Gisors est située à la frontière de deux régions historiques et naturelles : le Vexin normand et le Vexin français. La balade autour du château médiéval permettra :

De lire le sous-sol sous les paysages en s’appuyant sur une nouvelle coupe géologique et de discuter de leur évolution;

De comprendre la circulation des eaux en surface (les multiples canaux et leur évolution) et en profondeur (les aquifères superposés) ;

De retrouver l’origine des pierres de construction des monuments historiques (château, église…).

Cette balade sera l’occasion de rendre hommage à Antoine Passy (1792-1873), d’une célèbre famille de Gisors, ancien président de la société géologique de France. Auteur de la carte géologique du département de l’Eure. Normandie>Eure

