Cambremer Château de Crèvecoeur en auge Calvados, Cambremer Ma vie d’ingénieur Château de Crèvecoeur en auge Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Ma vie d’ingénieur Château de Crèvecoeur en auge, 9 octobre 2021, Cambremer. Fête de la science 06 – 09 octobre

Château de Crèvecoeur en auge Fondation Musée Schlumberger. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 10h00 Mercredi 6 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, participez en famille à l’atelier sous-sol, pour en découvrir tous les secrets et les usages ! Sur réservation

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre, les groupes scolaires peuvent suivre l’atelier sous-sol de 10h à 15h ! Sur réservation

Samedi 9 octobre, l’accès au tout nouveau musée Schlumberger sera gratuit. L’occasion de se plonger dans la vie d’un ingénieur de 1911 à nos jour et découvrir l’épopée des frères Schlumberger, dont les ravaux ont révolutionné la recherche scientifique ! Sur réservation Normandie>Calvados

Château de Crèvecoeur en auge crèvecoeur en auge 14340 Cambremer 14340 organisateur : https://www.chateaudecrevecoeur.com/fr/ Château de Crèvecoeur en auge

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Château de Crèvecoeur en auge Adresse crèvecoeur en auge 14340 Cambremer Ville Cambremer lieuville Château de Crèvecoeur en auge Cambremer